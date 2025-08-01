Sivas'ta düğünde halay kavgası! 12 yaralı
Sivas'ta bir düğün sırasında halay çeken kız ve erkek tarafı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda 12 kişi yaralandı, bazı yaralıların bıçakla yaralandığı bildirildi.
Sivas'ta bir düğünde kız ve erkek tarafı arasında çıkan halay kavgasında ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Sivas'ın Alibaba Mahallesi'nde düğün sırasında kız tarafı halay çekerken erkek tarafından bir gencin halaya girmesi tartışmaya neden oldu.
HALAY KAVGASINDA 12 KİŞİ YARALANDI
Tartışma büyüyünce kavgaya dönüştü. İlk belirlemelere 12 kişinin yaralandığı kavga, polis ekiplerinin müdahalesi ile sonlandırıldı. Yaralılar, ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların bıçakla yaralandığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa