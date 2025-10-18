Haberler

Sivas'ta Drift Atan Sürücüye 46 Bin TL Ceza

Sivas'ta bir otomobil sürücüsü drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. Sürücüye 46 bin TL para cezası kesilirken, ehliyeti 60 gün süreyle askıya alındı.

Sivas'ta bir otomobil sürücüsü trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek drift attı. Polis ekiplerince tespit edilen sürücüye 46 bin TL para cezası uygulanarak ehliyetine 60 gün el konuldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yakınlarında meydana geldi. Trafik güvenliğinin sağlanması, halkın huzur ve istirahatini bozan araçlar üzerinde yapılan çalışmalar çerçevesinde drift atarak çevreyi rahatsız eden otomobil, Sivas Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi.

Araç sürücüsü E.D'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesinden 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı. Otomobil sürücüsünün sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken otomobil 60 gün trafikten men edildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıkalamada, "Drift atarak çevreyi rahatsız eden araç ve sürücüleri hakkında denetimlerimiz kesintisiz devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa


