Sivas'ta Beton Mikseri Devrildi, Sürücü Hafif Yaralandı

Sivas'ta Beton Mikseri Devrildi, Sürücü Hafif Yaralandı
Sivas'ta, Yenidoğan Mahallesi'nde bir inşaatta beton harcı taşıyan mikserin yumuşak zeminin çökmesi sonucu devrilmesi sonucunda sürücü hafif yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta beton mikseri devrildi, sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Yenidoğan Mahallesi'nde özel bir inşaatta yaşandı. İnşaatta kullanılmak üzere beton harcı taşıyan mikser, yumuşak zeminin çökmesi üzerine devrildi. Olayda sürücü hafif şekilde yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan sürücü tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Devrilen tonlarca ağırlıktaki beton mikseri, vinç yardımıyla kaldırıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
