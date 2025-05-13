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Sivas'ta Baltayla Yaralanan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Baltayla Yaralanan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, iki kişi arasında çıkan tartışma sonucu 70 yaşındaki Enver Yaman, baltayla boynundan yaralandı ve hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili Y.D. adlı şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ta iki kişi arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu boynundan baltayla vurularak yaralanan 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Yukarıkale Mahallesi Binektaşı mezrasında meydana geldi. Enver Yaman (70) ile Y.D. (44) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.D., elinde bulunan baltayla Enver Yaman'ın boyun kısmına vurdu. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yaman, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli Y.D., gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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