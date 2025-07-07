Sivas'ta Ayıların Mahalleye İnişi Kameralarda

Sivas'ta Ayıların Mahalleye İnişi Kameralarda
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Sivas'ın Zara ilçesinde bir mahallede sıkça görülen ayılar, güvenlik kameralarına yansıdı. Mahalle sakinleri, ayıların varlığı nedeniyle tedirginlik yaşamazken, bazıları onlarla karşılaşmayı merak ettiklerini ifade etti.

Sivas'ta bir ilçeyi ayılar mesken tuttu. Cadde ve sokaklara kadar inen ayıların koşturmacası, cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas'ın Zara ilçesinde ayılar bir mahalleyi mesken tuttu. Sık sık mahallede dolaşırken görülen ayılar, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Karşıyaka Mahallesi Mehmet Habip Soluk Caddesi'nde kaydedilen görüntülerde bir ayının sokağa girerek uzaklaştığı görüldü.

"Merak ediyorum, karşı karşıya bile gelmek isterim"

Ayıların ilçede sık sık görüldüğünü ifade eden Mehtap Turan (44), "sabah bir müşterimiz geldi. Burada ayı olduğunu söyledi. Abisinin gördüğünü ve güvenlik kamerasına yansımış olabileceğini söyledi. Eşim güvenlik kamerasından baktı. Ayının bu mahallede dolaştığını duyuyorduk. Özellikle dağ eteğindekiler sürekli karşılaşıyormuş. Onlar da sürekli söylüyordu ama kimse inanmıyordu. Bunu açığa çıkaracağımı söyledim. Eşim kamera görüntülerinde buldu ve paylaşalım istedim. Irmak kenarında, bizim mahallemizde ve tepe kısmında görülmüş. Aynı yavru mu bilmiyorum. 3-4 ayı var ortalıkta. Bende bir tedirginlik yok. Hatta merak ediyorum, karşı karşıya bile gelmek isterim" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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