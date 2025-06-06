Sivas'ta Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: Bir Kardeş Öldürüldü

Sivas'ta Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: Bir Kardeş Öldürüldü
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi kardeşini öldürdü, diğer kardeşi ve oğlunu yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada bir kardeşini öldürürken diğer kardeşi ve kendi oğlunu yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Yıldızeli ilçesine bağlı Seren köyünde meydana geldi. İddiaya göre, C.A. ve kardeşi Orhan A. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Eski muhtar olan C.A., yanındaki silah ile kardeşi Orhan A'ya ateş açtı. Orhan A. olay yerinde hayatını kaybederken C.A., diğer kardeşi A.A. ve kendi oğlu E.A.'yı yaraladı. Yaralılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cinayet şüphelisi C.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri köy çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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