Sivas'ta Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 1 Ölü

Sivas'ta Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 1 Ölü
Sivas'ın Hafik ilçesinde komşular arasında çıkan arazi anlaşmazlığına dayanan kargaşa, tabancanın ateşlenmesiyle sonuçlandı. 70 yaşındaki Mustafa Çatak olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgandan henüz bir iz bulunamadı.

Sivas'ta iki komşu arasındaki arazi anlaşmazlığında kan döküldü, tabancayla vurulan 1 kişi olay yerinde öldü.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Hafik ilçesi Üreğil köyünde yaşandı. İddiaya göre Mustafa Çatak (70) evinin çevresini ölçerken, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan komşusu Adil Servi ile tartışma yaşadı. Tartışma kavgaya dönüşünce Servi, tabanca kullandı. Çatak, Servi'nin tabancasından çıkan kurşunlarla olay yerinde öldü. Servi ise kaçıp izini kaybettirdi. Jandarma ekipleri, şüphelinin bulunması için kırsalda komando timleri tarafından dron destekli arama çalışması başlattı. Çatak'ın cenazesi adli tıp incelemesi için Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİVAS

