Üye Girişi
Haberler

Sivas'ta Apartmanda Yangın Paniği: Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta bir apartmanda çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan birçok kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, durumu bildirilen olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekiplerinin sevk edilmesine neden oldu. Yangından etkilenen bazı kişiler hastaneye kaldırıldı.

Apartmanda yangın paniği: Mahsur kalanlar tek tek kurtarıldı

Yangını gözyaşları içinde anlattı

Sivas'ta bir evde çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Apartmanda mahsur kalan bir çok kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

SİVAS - Sivas'ta bir evde çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Apartmanda mahsur kalan bir çok kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre yangın Diriliş Mahallesi 68-47-sokakta meydana geldi. 10 katlı apartmanın 5. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanlar paniğe neden olurken üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Evinde yangın çıkan anne gözyaşları içinde o anları anlattı. Anne Serpil Yıldız, yatak odasından patlama sesleri geldiğini ifade ederek, "Uyandık salona geçtik. Oturduk yatak odasına geçtik, pat pat sesler geldi. Odaya girdim içerisi duman içindeydi. Ateş yoktu. Oda da şarj aleti vardı. Onu da çektim diye hatırlıyorum. Çocukları can havliyle aldım çıktım" dedi.

Yangını soğutma çalışmaları sürerken dumandan etkilenenlerin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Sivas'ta Apartmanda Yangın Paniği: Mahsur Kalanlar Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMANUR AKKİŞİ - 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik İtfaiye 3-sayfa Sağlık Polis Sivas

MEB, amacı dışında faaliyet gösteren kurslar için harekete geçti

Milli Eğitim'den 81 il valiliğine yazı! O kurslar kapatılacak

 Kahreden ayrıntı! Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi acı haberi telsizden duymuş

Şeyda'nın şehadet haberini telsizden almış

 Yapılandırma yapan kart kullanmaya devam edecek mi, faiz ne kadar olacak? İşte borçluların beklediği düzenlemenin ayrıntıları

Borçlular kart kullanmaya devam edecek mi, faiz ne kadar olacak?
Her şey saniyeler içinde olmuş! İşte Serhat Akın'ın vurulma anı

İşte Serhat Akın'ın vurulma anı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KANAL D YAYIN AKIŞI 27 Eylül Cuma Kanal D'de hangi diziler var? TRT Spor yayın akışı 27 Eylül! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI! DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? DGS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı BinBin kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? BinBin halka arz ne zaman verir, nasıl alınır? Az önce deprem mi oldu? 27 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Bu akşam Kara Ağaç Destanı var mı? Kara Ağaç Destanı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı 146. Bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı! EN YENİ CUMA MESAJLARI | Resimli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları! Ayetli Cuma mesajları neler? Müge Anlı, Samet Şeker öldü mü, nasıl öldü? Samet Şeker nerede bulundu? Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz'ın programı kaldırılacak mı? RTÜK konu ile ilgili ne dedi? MasterChef Beyza kimdir, kaç yaşında ve nereli? Beyza Aydın büyük ödülün sahibi oldu!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });