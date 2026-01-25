Haberler

Sivas'ta ahır çöktü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Sivas'ta ahır çöktü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde, kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan bir ahır çöktü. Olayda bazı hayvanlar telef olurken, çevredekiler yardım etti.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bir ahırın çatısı kar kütlesinin ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olayda bazı hayvanlar telef olurken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas'ta yaşanan son yılların en sert kış şartları beraberinde olumsuzlukları da getirdi. Altınyayla ilçesine bağlı Altınyurt Mahallesi'nde İsmet Ünal'a ait ahırın çatısı, biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çatının çökmesiyle birlikte ahırda bulunan hayvanlar enkaz altında kaldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, İsmet Ünal'a yardım etmek için seferber oldu. Ahırın çökme anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan olayda bazı hayvanların yaralı olduğu öğrenilirken, ahırda maddi hasar meydana geldi.

Yaralı hayvanların olduğunu söyleyen Enes Ünal, "Günlerdir devam eden kar yağışının ardından kar kütlelerinin birikmesiyle birlikte ahır çöktü. Yaklaşık 1 metre kar var. Yaralı olan hayvanlarımız bulunuyor. Hayvanları tahliye ettik ama ahırın tamamı çöktü" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale! Sosyal medya ikiye bölündü

Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
THY'nin 50 yıl önce düşen uçağının enkazından yeni parçalar bulundu

THY'nin düşen uçağının enkazında yeni parçalar bulundu
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
Okan Buruk Süper Lig'de bir ilki başardı

Yok artık Okan Buruk! 3-1'lik maçtan sonra tarihe geçti
Sosyal medyada terör propagandası yapan sağlık personeline soruşturma

Sağlık personelinin skandal görüntülerine soruşturma