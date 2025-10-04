Haberler

Sivas'ta 3 Araçlı Kazada 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Sivas'ta 3 Araçlı Kazada 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Sivas-Erzincan kara yolunda meydana gelen kazada, 3 aracın karıştığı trafikte bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sivas- Erzincan kara yolu Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri önünde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halindeki F.Ş.G. (39) idaresindeki 58 ACA 141 plakalı Seat marka otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritte seyir halinde olan A.D. (30) yönetimindeki 58 ADH 536 plakalı hafif ticari araca çarptı. Arkadan gelen Y.M. idaresindeki 58 FV 888 plakalı minibüs de hafif ticari araca çarptı. Kazada otomobildeki F.Ş.G., hafif ticari araçta bulunan A.D. (30), Ş.N.D. (30), Ö.G.D. (6), M.B.D. (2) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası araçta sıkışan yaralılar itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılarak kentteki hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü F.Ş.G. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
