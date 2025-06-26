Sivas'ta 3.9 Büyüklüğünde Deprem
Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 16.34'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, deprem kent merkezinde hissedilmedi ve hasara yol açmadığı bildirildi.
Sivas'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 16.34'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydan geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezinde hissedilmedi. İlk belirlemelere göre deprem hasara yol açmadı. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa