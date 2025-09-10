Haberler

Sivas'ta 2025 Yılı İlk 8 Ayında 1469 Trafik Kazası: 26 Ölü, 2660 Yaralı:

Emniyet Genel Müdürlüğü, Sivas'ta 2025 yılının Ocak-Ağustos ayları arasında meydana gelen trafik kazalarının istatistiklerini açıkladı. Ölümlü-yaralanmalı kazaların sayısı 1469 iken, Ağustos ayında 284 kaza gerçekleşti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, 2025 yılı Ocak-Ağustos ayları arasında meydana gelen ölümlü-yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri kamuoyu ile paylaştı.

Sivas karayolu sınırları içerisinde bu yılın ilk 8 ayında bin 469 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalar neticesinde 26 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 660 kişi ise yaralandı. Bahsi geçen dönemde gerçekleşen maddi hasarlı trafik kazası ise bin 234 olarak kayıtlara geçti.

Sivas'ta Ağustos ayında ise 284 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 10 kişi hayatını kaybetti, 520 kişi de yaralandı. Ağustos'ta kentte gerçekleşen maddi hasarlı kaza sayısı ise 202 olarak tespit edildi. - SİVAS

