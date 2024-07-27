Sivas Kadastro Müdürü Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
Sivas Kadastro Müdürlüğünde görev yapan Kadastro Müdürü Cafer Kargın, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kargın'ın cenazesi yarın Ay Yıldız Camiinde defnedilecek.
Sivas Kadastro Müdürü Cafer Kargın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Sivas Kadastro Müdürlüğünde Kadastro Müdürü olarak görev yapan Cafer Kargın dün gece evinde kalp krizi geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kargın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kargın'ın yarın öğle namazına müteakiben Ay Yıldız Camiinde kılınan cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi. - SİVAS