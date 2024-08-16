Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde orman yangını çıktı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çıkan orman yangını ekipleri alarma geçirdi.

Edinilen bilgilere göre yangın Ilıca köyü yakınlarında meydana geldi. Yangının çıkma sebebi henüz öğrenilemedi. Rüzgarın etkisiyle yangın yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme ekipleri sevk edildi. - SİVAS