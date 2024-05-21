Sivas'ın Doğanşar ilçesinde kaybolan 90 yaşındaki yaşlı adam aranıyor
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde 90 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Ünal evinden çıktıktan sonra kayboldu. AFAD, UMKE, Jandarma ve STK'ların arama kurtarma ekipleri yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı.
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde kaybolan 90 yaşındaki yaşlı adam ekipler tarafından her yerde aranıyor
Edinilen bilgilere göre olay Doğanşar ilçesi Çalıcı Köyü'nde meydana geldi. 90 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Ünal evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Durumun bildirilmesi üzerine AFAD başta olmak üzere UMKE, Jandarma, özel kuvvetler ve STK'ların arama kurtarma ekipleri yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı. 57 arama kurtarma personeli, 3 drone ve 1 iz takip köpeği ile havadan ve karadan arama çalışmaları aralıksız sürerken yaşlı adamdan hiçbir ize rastlanılmadığı öğrenildi. - SİVAS