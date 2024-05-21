Sivas'ın Doğanşar ilçesinde kaybolan 90 yaşındaki yaşlı adam aranıyor

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde kaybolan 90 yaşındaki yaşlı adam ekipler tarafından her yerde aranıyor

Edinilen bilgilere göre olay Doğanşar ilçesi Çalıcı Köyü'nde meydana geldi. 90 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Ünal evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Durumun bildirilmesi üzerine AFAD başta olmak üzere UMKE, Jandarma, özel kuvvetler ve STK'ların arama kurtarma ekipleri yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı. 57 arama kurtarma personeli, 3 drone ve 1 iz takip köpeği ile havadan ve karadan arama çalışmaları aralıksız sürerken yaşlı adamdan hiçbir ize rastlanılmadığı öğrenildi. - SİVAS