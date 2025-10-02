Sivas Gölova'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem

Sivas'ın Gölova ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre Sivas'ın Gölova ilçesinde saat 14.12'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem bölgede hissedilmedi. Herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmezken ekipler araştırmalarını sürdürüyor. - SİVAS