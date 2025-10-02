Sivas Gölova'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem

Haberler

Sivas'ın Gölova ilçesinde AFAD verilerine göre saat 14.12'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, bölgede hissedilmedi. Can ve mal kaybı yaşanmadı, ekipler araştırmalarını sürdürüyor.

Sivas'ın Gölova ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre Sivas'ın Gölova ilçesinde saat 14.12'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem bölgede hissedilmedi. Herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmezken ekipler araştırmalarını sürdürüyor. - SİVAS

