Sivas Gölova'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem
AFAD verilerine göre Sivas'ın Gölova ilçesinde saat 14.12'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem bölgede hissedilmedi. Herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmezken ekipler araştırmalarını sürdürüyor. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa