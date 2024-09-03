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Sivas-Erzincan sınırında otobüs devrildi, 17 kişi yaralandı

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Sivas-Erzincan sınırında meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü devrildi. Kazada 17 yolcu yaralandı.

Sivas- Erzincan sınırında yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 22.30 sularında Sivas- Erzincan karayolu Sivas'ın İmranlı ilçesi Toplucak mevkiinde meydana geldi. Erzincan istikametine gitmekte olan Yeşil Erciş firmasına ait 02 KD 571 plakalı yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak devrildi.

17 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine İmranlı Arama Kurtarma Ekibi (İMAYKUT) ve çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre 17 yolcu yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Erzincan trafik sivas Kaza

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