Şişme balıkla çatıdan havuza atlayan kadının yüzü parçalandı

İngiltere'nin Surrey bölgesinde düzenlenen bir iş partisinde eğlence faciaya dönüştü. 33 yaşındaki ring kızı Lorna Joyce, patronunun evinde çatıdan havuza atlamak isterken yüzünden ağır şekilde yaralandı.

Bir süre şarap içtikten sonra havuza birkaç kez atlayan Lorna, dördüncü denemesinde "gösteriş" yapmak istedi. Şişme bir yunusu da yanına alarak çatıya çıktı ve ona binerek havuza atladı. Ancak bu kez işler planladığı gibi gitmedi.

Atlayış anları kameralara da yansıdı. Görüntülerde Lorna'nın koşarak çatının ucuna geldiği ve yunusla birlikte kendini boşluğa bıraktığı görülüyor. Fakat suya çarpan şişme oyuncak, şiddetli bir basınç yaratarak Lorna'nın yüzüne sert bir darbe almasına neden oldu.

Yüzeye çıktığında havuzun içinde kan gören genç kadın, dudak içinin yırtıldığını fark etti. İki yıl önce de benzer bir yüz yaralanması geçiren ve dudak dolgusu yaptırarak iyileşen Lorna, dolgularına zarar verdiğini sanarak panik yaşadı.

Kısa sürede yüzü şişmeye başlayan Lorna, "fil adam gibi" göründüğünü söyledi. Annesi tarafından hastaneye götürülen genç kadının kırığı olmadığı, sadece yüzünde ciddi şişlik ve morluklar bulunduğu tespit edildi.

Olayı anlatan Lorna, "Önce normal şekilde atlıyordum, herkes denemeye başladı. Sonra işi abarttım, elimde şarap kadehiyle, kolumda yunusla çatıya çıktım. Eğlenmek istedim ama en kötü fikrim buydu. Çarpmanın şiddetiyle kafamı betona vurmuş gibiydim" dedi.

Lorna, yüzünden kanlar geldiğini görünce büyük bir şok yaşadığını belirterek, "Dişlerimi kaybetmediğim için şanslıyım. Dudaklarım, burnum, dilimden kan aktı ama kırık çıkık yoktu" diye konuştu.

Parti sonrası günlerce yüzünün şiş olduğunu anlatan ring kızı, bu olaydan ders çıkardığını söyledi:

"Bir dahaki sefere böyle aptalca bir şey yapmadan önce iki kez düşüneceğim. Görünüşüm konusunda endişeliydim çünkü yüzümün normale dönmesi için çok uğraşmıştım. Ama çok şanslıydım, daha kötü olabilirdi."