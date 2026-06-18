Şişli'de ve Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu: 187 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Şişli ve Eyüpsultan'da narkotik ekiplerince 2 ikamet ve 1 araçta yapılan aramalarda 187 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçuyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 17 Haziran tarihinde Eyüpsultan ve Şişli ilçelerinde 2 ikamet ve bir araca yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan adreslerde ve araçta yapılan aramalarda 365.990 TL ve 600 dolar para,3 adet hassas terazi,4 parça halinde 9 kilogram ara kimyasal madde, 17 parça halinde 159 kilogram sıvı metamfetamin, 29 parça kristal formda 28 kilo 250 gram metamfetamin maddesi olmak üzere toplamda, 187 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalan şüpheli şahıslar "TCK 188" suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından 18 Haziran tarihinde adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı