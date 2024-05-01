Şişli'den Taksim'e izinsiz yürümek isteyen gruba polis müdahalesi: 13 gözaltı

İSTANBUL - 1 Mayıs'ta kısıtlamaya rağmen toplanarak Şişli'den Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Polis ekipleri tarafından 13 şahıs gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirleri çerçevesinde Taksim'e girişler yasaklandı. Yasağa rağmen Şişli Harbiye'de toplanan grup Taksim'e yürümek istedi. Polis, yürüyüşüne izin vermediği gruba müdahale etti. Polis ekipleri, müdahale esnasında 13 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi önünden de bir grup Taksim'e izinsiz yürümeye çalıştı. Gruba polis müdahale ederek göstericileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan göstericiler, polis merkezine götürüldü.