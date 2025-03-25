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Şişli'deki kent lokantaları neden kapalı? Dikkat çeken 19 Mart detayı

Şişli'deki kent lokantaları neden kapalı? Dikkat çeken 19 Mart detayı
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Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Cevdet Ertürkmen'in kent lokantalarını kapattığı iddiası infial yarattı. İlçedeki lokantaların kapalı olduğuna dair fotoğraflar servis edilirken konuya ilişkin belediyeden yapılan yalanlama açıklamasında 19 Mart'tan malzeme tedarik edilemediği için lokantaların kapalı tutulduğu ve en kısa sürede açılacağı ifade edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Resul Emrah Şahan'ın yerine Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Cevdet Ertürkmen'in ilçedeki kent lokantalarını kapattığı iddiası büyük tartışma yarattı.

TARTIŞMALARA NOKTAYI ŞİŞLİ BELEDİYESİ KOYDU

İlçedeki kent lokantalarının kapalı olduğunu görüntüleyen çok sayıda vatandaş, bunu kayyum yönetimin ilk icraatı olarak yorumlarken tartışmalara noktayı Şişli Belediyesi'nden yapılan açıklama koydu.

Şişli'deki kent lokantaları neden kapalı? Dikkat çeken 19 Mart detayı

19 MART DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada 19 Mart'tan beri malzeme tedarik edilemediği için lokantaların kapalı tutulduğu ve gerekli talimatların verilerek dükkanların en kısa sürede açılacağına vurgu yapıldı.

"İLÇEMİZİN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA ARTIRILACAK"

Şişli Belediyesi'nin X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "'Şişli'deki 3 Kent Lokantası kapatıldı' şeklinde haberler tamamen asılsızdır. İkisi sabit, biri ise gezici olarak hizmet veren ancak 19.03.2025 tarihinden bu yana malzeme tedarik edilmediği için kapalı tutulan 3 Kent lokantasının en kısa sürede yeniden açılma talimatı, Belediye Başkanvekili Sayın Cevdet Ertürkmen tarafından, göreve başladığı tarih olan 24.03.2025 günü ilgili birim müdürlerine verilmiştir.

Kent Lokantalarımızın sayısının orta vadede, ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda artırılması, belediyemizin gündeminde yer almaktadır. Vatandaşlarımızın, bu ve benzeri operasyonel habercilik ürünü yalanlara itibar etmemesini önemle rica ediyoruz."

Şişli'deki kent lokantaları neden kapalı? Dikkat çeken 19 Mart detayı

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıali tartan:

Vah zavallı CHP öldünüz değil mi acınızdan sanki kent lokantası yokken aç kalıyordunuz

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

İmam bayıldı yemeği çıkardıkları için kapatıldı..

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Haber Yorumlarıvildan turker:

ne beklenir başka AKEPE den iyi olan her şeyi siliyorlar

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

ne oldu 562 milyar liraya ne çabuk bitti

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Haber YorumlarıMr Camel:

kent lokantasını adını erdoğan sadaka lokantası diye değiştirirler haha troller gelin yazın yorumun altına

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Bari "taziye nedeniyle kapalıyız"yazın

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Haber Yorumlarımehmet:

bak sen her gün ürün gelen lokantalara bu gün gelmemiş. nasılda kıvırtıyor kayyum.

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

40 TL’ye etli sulu yemek geçti fakirin boğazından. O mu koydu size? abv sizin

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

artık burada yemek kepçesinin kontrolünü ak parti eline aldı chpnin açtığı lokantalarda göğsünü gere gere reklamlarını yaparlar

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