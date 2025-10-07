Şişli'deki avukata kanlı saldırıya ilişkin çarpıcı detay: Talimat yurtdışından verildi

İstanbul'un Şişli ilçesinde dün otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 şüphelinin polisteki sorgusu devam ederken, saldırı talimatının yurt dışından verildiği öğrenildi. Eylemin üzerindeki şüpheler, başka bir organize suç örgütüne işaret ediyor.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde İstanbul Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne giden otomobile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında silahlı saldırı düzenlenmişti. Uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda otomobildeki avukat Serdar Öktem ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada dün ilk etapta SÖ., E.P., M.K., C.Ü., S.A. adlı 5 şüpheli ile olaydan sonra olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen C.A. isimli kuşkuludan oluşan 6 zanlı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı. Güvenlik güçleri tarafından cinayete ilişkin yürütülen operasyonlarda, olayı gerçekleştiren şüpheliler ile irtibatlı oldukları saptanan H.Ö., Y.K., M.B., D.Y., E.K., F.E. ve S.A.S. adlı 7 zanlı daha gözaltına alınmış ve sorguya çekilmişti. İkisi yaşları 18'in altında toplam 13 şüphelinin polisteki sorgusu devam ederken, eyleme ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

Saldırının perde arkasında "iki suç örgütünün hesaplaşması" olduğu değerlendiriliyor

Saldırının perde arkasında iki hasım organize suç ağının hesaplaşmasının olduğu değerlendirilirken, eylemin talimatının ise yurt dışında firari durumdaki çete elebaşlarından, Türkiye'deki S.Ö. adlı çete üyesine verildiği, S.Ö.'nün de kanlı pusunun planını yaptığı öğrenildi. Mafya tipi yapılanmalar arasındaki bir hesaplaşmadan kaynaklandığı değerlendirilen cinayetin, saldırı planlama aşamasından infaz anına kadar her adımında rol oynayan kişinin dün akşam saatlerindeki ilk baskında gözaltına alınan S.Ö.'nün yer aldığı aktarıldı.

Edilen bilgilere göre cinayet emri, yurt dışında kaçak durumdaki çete yöneticileri tarafından verildi. Bu talimat, İstanbul'daki çete mensubu S.Ö.'ye iletildi. S.Ö.'nün, saldırı planını "organizatör" olarak önce eylem tasarısının hazırlandığı bir ekibe aktardığı, ardından da saldırıyı fiilen gerçekleştirecek kişilere ilettiği belirlendi. Zanlının eylem planı tamamlanana kadar tüm süreçte aktif rol aldığı tespit edildi.

Ökten cinayetine ilişkin devam eden çok yönlü soruşturmada, faillerinin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ekipleri, saldırı hücresinde yer alan faillerden birinin, eylemden önce bölgedeki bir işyerinden alışveriş yaptığını belirledi. Bu ayrıntı üzerinden iz süren emniyet ekipleri, saldırıya katılan diğer şüphelilerin kimliklerine ulaştı. Hızla harekete geçen polis ve jandarma, koordineli çalışmayla saldırıyı gerçekleştiren beş kişiyle birlikte olay sonrası kaçışta kullanılan aracın sürücüsünü Arnavutköy'de yakaladı.

Söz konusu soruşturma çerçevesinde, saldırı öncesi keşif yapan ve avukat Serdar Öktem'in ofisindeki tüm hareketleri tetikçilere aktaran bir gözcüyle birlikte organizasyonun planlama kadrosunda yer alanlar dahi toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer yandan, saldırıda hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem'in, "Max" lakabıyla bilinen ve Şirinler olarak anılan suç örgütü lideri S.Ş.'nin bir süre önce avukatlığını yaptığı, daha sonrasında "Casperler" adlı grupla da yakın olduğu ileri sürüldü. Serdar Öktem'in, iki ayrı çıkar amaçlı suç ağının arasında yaşanan çıkar çatışmasının kurbanı olduğu düşünülüyor. - İSTANBUL