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Şişli'de motosikletliyi darp ettiği anlaşılan C.D.'ye 180 bin TL ceza kesildi

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Şişli'de motosikletliyi darp ettiği anlaşılan C.D.'ye 180 bin TL ceza kesildi
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Şişli'de 25 Eylül'de yaşanan olayda, sosyal medya görüntülerinden motosiklet sürücüsünü darp ettiği anlaşılan C.D.'ye 180 bin TL ceza kesildi. C.D.'nin ehliyetine 60 gün el konuldu, aracı 60 gün trafikten men edildi ve dosyası adli makamlara gönderildi.

Şişli'de yol üzerinde tartıştığı motosiklet sürücüsünü darp ettiği, sosyal medya görüntülerinden anlaşılan C.D.'ye (39) 180 bin TL ceza kesildi. C.D.'nin ehliyetine 60 gün el konuldu.

Olay, 25 Eylül tarihinde Şişli'de meydana geldi. Sosyal medyada yansıyan görüntülerde otomobil sürücüsü C.D.'nin trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü darp ettiği anlaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce başlatılan incelemeler sonucunda C.D. yakalanarak gözaltına alındı.

180 bin TL ceza kesildi

Şahsa yönelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun; 46/4 (Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek) maddesi gereğince 180 bin TL cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Aracı ise 60 gün trafikten men edildi.

Öte yandan konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahsın, "kasten yaralama, hakaret, mala zarar verme" suçlarından yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından dosyası adli makamlara ikmalen gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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