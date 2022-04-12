Libya uyruklu şahıs kendisi gibi Libyalı olan kadını İstanbul'da bıçakla gasp etti
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Şişli'de Libya uyruklu A.M.D., yine Libya uyruklu A.B.S.'yi bıçakla gasp etti. Çevredekilerin müdahalesi sonrası A.M.D olay yerinden kaçarken polis şahsı kısa sürede yakaladı.
Libya uyruklu A.M.D., sokakta gördüğü kendisi gibi Libya uyruklu A.B.S. ve iki arkadaşını bir süre takip etti. Şüpheli A.M.D. elindeki bıçakla A.B.S.'yi korkutarak, cep telefonu ve çantasını almaya çalıştı. Bu sırada A.B.S. bağırarak kaçmaya başladı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle A.M.D. olay yerinden kaçtı. Olayın polise ihbar edilmesiyle soruşturma başladı.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli A.M.D'nin kimliğini belirledi. Polis kısa sürede A.M.D'yi yakalayarak gözaltına aldı. Mağdur A.B.S. tarafından da teşhis edilen A.M.D. adliyeye sevk edildi. Şüpheli A.M.D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.M.D.'nin gasp girişimi sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.