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Şişli'de Hırsızlık: Klima ve TV Çalan Zanlı Tutuklandı

Şişli'de Hırsızlık: Klima ve TV Çalan Zanlı Tutuklandı
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İstanbul Şişli'de bir eve girerek klima ve televizyon çalan S.Y. (19), güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Şişli'de bir hırsız, girdiği evden klima ve televizyonu çalarak kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalanan zanlı tutuklandı.

Olay, 18 Temmuz'da Şişli'de bir evde yaşandı. İddiaya göre, bir apartmanın dışında duran klima ünitesini gözüne kestiren S.Y. (19), kimsenin olmadığı sırada eve girdi. Evdeki televizyon, klima ve benzeri eşyaları çalan zanlı, olayın ardından kayıplara karıştı. Eve döndüğünde hırsızlık olayını fark eden ev sahibi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

İlk olarak apartmanın giriş kısmını gösteren güvenlik kameralarını kontrol eden emniyet ekipleri, failin olay yerinden yaya olarak uzaklaştığını belirledi. Yaşanan hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamerasına yansırken, ekipler sokak ve caddelerdeki güvenlik kameralarından hırsızın izini sürdü. Çalışmaların devamında olayı gerçekleştiren S.Y.'nin 19 Mayıs Mahallesi'nde bir eve giriş yaptığı tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla zanlı gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından 'hırsızlık' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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