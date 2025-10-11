Haberler

Şişli'de Çatı Katında Yangın Paniği

Şişli'de Çatı Katında Yangın Paniği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Şişli'de bir binanın çatı katında çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü ancak olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmadı.

İstanbul Şişli'de akşam saatlerinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın Şişli Kuştepe Mahallesi Çilek sokakta saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle çatı katında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Alevli yanan evi gören vatandaşlar hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği esnada dairenin çatısında kısmi çökme meydana geldi. Polis ekipleri sokak üzerine şeritler çekerek güvenlik tedbiri aldı ve vatandaşları yangından uzak tutmaya çalıştı. yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık bir saat sonunda söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı meydana gelmezken polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Donald Trump: Çin'e yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağız

Trump'ın bu kararı tüm dünyayı etkileyecek! Çin'e dev yaptırım
Trump'ın Çin'e yüzde 100'lük tarife kararı piyasaları sarstı! Borsalar çakıldı, altın zirve yaptı

Trump'ın kararı piyasaları sarstı! Borsalar çakıldı, altın zirve yaptı
Irmak Ünal'dan yürek burkan itiraf: 10 Aydır kanserle mücadele ediyorum

Meğerse herkesten saklamış! 10 aydır kanserle mücadele ediyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu'dan kafa karıştıran açıklama: Savaş henüz bitmiş değil

Netanyahu'dan ateşkes ilanı sonrası kafa karıştıran açıklama
Irmak Ünal'dan yürek burkan itiraf: 10 Aydır kanserle mücadele ediyorum

Meğerse herkesten saklamış! 10 aydır kanserle mücadele ediyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.