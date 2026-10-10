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Şişli'de çalıntı motosikletle kaçan 16 yaşındaki sürücü Beşiktaş'ta yakalandı

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Şişli'de "dur" ihtarına uymayan 16 yaşındaki sürücü, polisin kovalamacası sonucu Beşiktaş Ortaköy'de yakalandı. Plakasız olduğu belirlenen motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı; sürücü gözaltına alındı.

Şişli'de "dur" ihtarına uymayarak çalıntı motosikletle kaçan 16 yaşındaki sürücü, polisin nefes kesen kovalamacasının ardından Beşiktaş'ta yakalandı.

Şişli Hüsrev Gerede Caddesi'nde 4 Mayıs'ta saat 18.30 sıralarında polis ekipleri, A.G. (16) adlı motosikletliyi kontrol sırasında durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü, motosikleti ile bölgeden hızla uzaklaştı. Ekipler, şahsı yakalamak için harekete geçti. Ekiplerin nefes kesen kovalamacasının ardından A.G., Beşiktaş Ortaköy'de yakalandı. Plakasız olduğu tespit edilen motosikletin çalıntı olduğu da ortaya çıktı. Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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