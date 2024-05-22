Şirvan'da minibüs şarampole yuvarlandı: 1'i ağır, 3 yaralı

SİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kesmetaş köyünde M.B. idaresindeki 56 AU 171 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile birlikte S.B. ve B.B. yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü M.B'nin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.