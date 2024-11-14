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Şırnak'ta Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Şırnak'ta Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Cizre-Silopi karayolunda 4 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 4 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cizre- Silopi karayolunun 12 kilometresinde bulunan Keruh köyü mevkiinde meydana geldi. Silopi istikametinden Cizre istikametine giden İdris S. yönetimindeki 73 HA 845 plakalı akaryakıt yüklü tır, önünde ilerleyen Serhat A. yönetimindeki 33 AJJ 361 plakalı tıra arkadan çarptı. Karşı yönden gelen İbrahim Y.'nin kullandığı 27 ALA 394 plakalı tır ile Murat T. yönetimindeki 45 AGF 685 Plakalı tırın da kazaya karışması sonucu zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazada 73 HA 845 plakalı tır sürücüsü İdris S. araçta sıkıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeni ile Cizre-Silopi karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ve polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için yol güzergahı boyunca geniş güvenlik önlemi aldı. Cizre-Silopi karayolu kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ile birlikte yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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