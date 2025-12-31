Şırnak'ta yeni yıl tedbirleri üst seviyede: 2026 emniyet mensubu sahada olacak

Şırnak il genelinde yeni yılın huzur ve güven ortamı içerisinde geçirilmesi amacıyla güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Alınan tedbirler kapsamında, 2 bin 26 emniyet mensubunun yılbaşı süresince sahada görev yapacağı bildirildi.

Şırnak Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan güvenlik planı doğrultusunda, kent merkezi ve ilçelerde asayiş, trafik, kamu düzeni ve olası olumsuzluklara karşı geniş çaplı uygulamalar gerçekleştirilecek. Özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydanlar, ana arterler, eğlence alanları ve kritik noktalarda denetimlerin artırılacağı öğrenildi. Yetkililer, yeni yıl süresince emniyet güçlerinin 7 gün 24 saat esasına göre görev başında olacağını belirterek, huzur ve güvenliği bozacak her türlü olaya karşı anında müdahale edileceğini vurguladı. Vatandaşlardan da şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri istendi.

Şırnak'ta alınan kapsamlı güvenlik tedbirleriyle, yeni yılın kent genelinde huzur, güven ve sükünet içerisinde karşılanması hedefleniyor. - ŞIRNAK