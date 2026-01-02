Haberler

Şırnak'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Güncelleme:
Şırnak'ta, uyuşturucu suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.U. polis ekipleri tarafından yakalandı. Operasyon, gençleri hedef alan zehir tacirlerine karşı gerçekleştirildi.

Şırnak'ta uyuşturucu suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kentte 75'inci "narko alan" uygulaması kapsamında, gençleri ve çocukları zehirleyen zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" yapma suçundan hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.U., yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler
500

