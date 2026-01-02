Şırnak'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Şırnak'ta uyuşturucu suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kentte 75'inci "narko alan" uygulaması kapsamında, gençleri ve çocukları zehirleyen zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" yapma suçundan hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.U., yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ŞIRNAK