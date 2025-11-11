Şırnak'ta Sahte Belgelerle Ülkeye Giriş Yapmaya Çalışan 4 Şüpheli Yakalandı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadeleyi sınır hattında da kararlılıkla sürdürüyor. Habur Kara Hudut Kapısı'nda gerçekleştirilen son operasyonlarda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapmak isteyen 4 şüpheli sahte belgelerle yakalanırken, kent genelinde yürütülen aranan şahıs operasyonlarında da 3 firari adli makamlara teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde ülkeye giriş yapmak üzere müracaatta bulunan 4 kişinin seyahat belgeleri incelendi. Uzman personellerin titiz çalışması sonucu belgelerin sahte olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Emniyet güçlerinin "aranan şahıslar" operasyonları da aralıksız sürüyor. Son 24 saat içinde kent genelinde yapılan çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 şahıs yakalandı.

Operasyonlarda, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, kaçakçılık suçundan 10'ar ay hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, yaptığı açıklamada, "Aranan şahıslar; Şırnak'ımızda size yer yok. Özel ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Hedef net, Şehr-i Nuh'umuz Kasım ayında da en huzurlu şehir olacak" dedi.

Emniyet yetkilileri, huzur ve güven ortamının korunması için sınır kapılarında ve il genelinde operasyonların aralıksız devam edeceğini vurguladı. - ŞIRNAK