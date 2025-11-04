Şırnak'ta Park Halindeki Araçlarda Gece Yangın Çıktı

Şırnak'ın Kumçatı beldesinde, park halinde bulunan iki araçta gece yarısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şırnak merkeze bağlı Kumçatı beldesinde plakaları öğrenilemeyen araçta park halindeyken gece saat 02.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın park halinde bulunan başka bir araca daha sıçradı. Meydana gelen yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar sonrası olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İki araçta çıkan yangın kısa sürede söndürdü.

Jandarma ekipleri tarafından araçların kundaklama sonucu yanma ihtimaline karşı geniş çaplı inceleme yaptı. - ŞIRNAK