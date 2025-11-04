Haberler

Şırnak'ta Park Halindeki Araçlarda Gece Yangın Çıktı

Şırnak'ta Park Halindeki Araçlarda Gece Yangın Çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Kumçatı beldesinde park halindeki iki araçta gece yarısı bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Şırnak'ın Kumçatı beldesinde, park halinde bulunan iki araçta gece yarısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şırnak merkeze bağlı Kumçatı beldesinde plakaları öğrenilemeyen araçta park halindeyken gece saat 02.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın park halinde bulunan başka bir araca daha sıçradı. Meydana gelen yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar sonrası olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İki araçta çıkan yangın kısa sürede söndürdü.

Jandarma ekipleri tarafından araçların kundaklama sonucu yanma ihtimaline karşı geniş çaplı inceleme yaptı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ederson'un Beşiktaş taraftarı ile yaşadığı gerginlik kamerada

Onu daha önce böyle görmediniz! Milyonlarca izlenen görüntü
Lastik değişimi sırasında kayan tırın altında kalarak hayatını kaybetti

Lastik değişimi sırasında kayan tırın altında kalarak hayatını kaybetti
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Altını olanlar dikkat: Öngördüğü rakam inanılmaz
Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor

Görüntü maalesef Kabe'de kaydedildi
Ederson'un Beşiktaş taraftarı ile yaşadığı gerginlik kamerada

Onu daha önce böyle görmediniz! Milyonlarca izlenen görüntü
29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Gerekçesini açıklayan Bahçeli iddialara ateş püskürdü

29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket

Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket
Orkun-Alvarez kapışması yeni değil! İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası

İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası
Hollywood'un efsane ismine veda: Diane Ladd 89 yaşında hayatını kaybetti

Sinema dünyasının başarılı ismi hayatını kaybetti
Sürücüler dikkat! Yeni kurallar yürürlüğe girdi

Sürücüler dikkat! Yeni kurallar yürürlüğe girdi
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama! Öcalan'ın mesajı paylaşıldı

DEM Parti ile görüşen Öcalan'dan çağrı var: Kürt olgusu...
Tek şey istemiş! Orkun'un soyunma odasında ne dediği ortaya çıktı

Soyunma odasında ne konuştukları ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.