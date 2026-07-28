Haberler

Şırnak'ta feci kaza: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Şırnak'ta feci kaza: 2 ölü, 2 ağır yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Cizre-Güçlükonak Karayolu Akdizgin köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 DFT 762 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan H.Ö. ve Y.B. doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Irak, Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol verecek

Türkiye'ye her gün 1 milyon varil petrol gönderecekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor

"Aşkım, sevdam" dediği kentte 4 başkana rozet takacak

Teyzesini öldürmeden önce yapay zekaya sormuş

Teyzesini vahşice katletmişti! Cinayetten önce yapay zekaya başvurmuş
Yıllık 37 milyon dolar kazanan Alperen Şengün'den ailesine servet değerinde hediye

Yılda 37 milyon dolar kazanan Alperen'den servet değerinde jest
100 bin lira maaşla şoför aranıyor! İşte şartlar

Dikkat çeken ilan! 100 bin lira maaşla çalışan aranıyor
Bahar Feyzan’ın 'mastürbasyon' çıkışı olay oldu

"Mastürbasyon" çıkışı olay oldu
Tatil için geldiği Bodrum'da kaçırılıyordu

Binlerce kilometre öteden geldiği Türkiye'de ölümden döndü
Yazar İlhami Işık’tan endişelendiren paylaşım: Tehditleri kaldıracak gücüm yok hakkınızı helal edin

"Tehditleri kaldıracak gücüm yok, hakkınızı helal edin"