Şırnak'ta otomobil ile tır çarpıştı: 6 yaralı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Habur Sınır Kapısı istikametine doğru seyir halindeki Savaş Ö. (35) idaresindeki Irak plakalı Toyota marka otomobil, aynı yönde seyir halindeki plakası öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.

Kazada sürücü Savaş Ö. ile otomobildeki Vidad Salih Mohammed Ali Afani (56), Hashim Hasan Abdullah Al-Rawe (56), Najat Saleh Mohammed Ali Afani (51), Fatima Hashim Hasan Al-Rawe (8), Mohammed Saed Mustafa Huseyin (60) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sıkıştıkları otomobilden çıkarılarak ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK