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9 günlük umut acıyla bitti: Habur Çayında kayıp Erkan Sak'ın cansız bedenine ulaşıldı

9 günlük umut acıyla bitti: Habur Çayında kayıp Erkan Sak'ın cansız bedenine ulaşıldı
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde balık tutarken Habur Çayı'nın sularına kapılarak kaybolan 28 yaşındaki Erkan Sak'ın cansız bedeni, 9 gün süren arama çalışmalarının ardından AFAD ekiplerince yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta kayanın arasına sıkışmış halde bulundu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde balık tutmak isterken Habur Çayının sularına kapılarak kaybolan 28 yaşındaki Erkan Sak'tan 9 gün sonra acı haber geldi. Günlerdir aralıksız sürdürülen arama çalışmalarının ardından Sak'ın cansız bedeni, yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta kayanın arasına sıkışmış halde AFAD ekiplerince bulundu.

Beytüşşebap ilçesi Taşarası köyü Komato mevkiinde meydana gelen olayda, balık avlamak için Habur Çayına giden 28 yaşındaki Erkan Sak, dengesini kaybederek akıntıya kapılmış ve gözden kaybolmuştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, Jandarma, UMKE ve diğer arama-kurtarma ekipleri, zorlu arazi ve güçlü akıntıya rağmen 9 gün boyunca aralıksız çalışma yürüttü. Türkiye ile Irak arasında gerekli koordinasyon sağlanırken, çayın her noktası botlarla tarandı, termal dronlar, su altı ekipleri ve özel arama teknikleri kullanıldı. Günler süren yoğun çalışmaların ardından AFAD ekipleri, Erkan Sak'ın cansız bedenini olayın yaşandığı noktadan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta, büyük kayaların arasına sıkışmış halde tespit etti. Ekiplerin titiz çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Erkan Sak'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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