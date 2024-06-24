Şırnak'ta Kaçakçılık ve Asayiş Operasyonlarında 15 Kişi Hakkında Adli İşlem Yapıldı

Şırnak'ta yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 15 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda kolluk kuvvetlerince yapılan operasyonlarda 22,49 gram eroin, 2,46 gram metamfetamin, 0,40 gram esrar, 2 adet bong, 1 adet hassas terazi, 1 adet sahte para ele geçirildi. Operasyonlarda 12 kişiye kaçakçılık, 3 kişiye asayiş suçlarından olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - ŞIRNAK