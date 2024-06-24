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Şırnak'ta Kaçakçılık ve Asayiş Operasyonlarında 15 Kişi Hakkında Adli İşlem Yapıldı

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Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda uyuşturucu ve kaçakçılıkla ilgili malzemeler ele geçirildi. Toplamda 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak'ta yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 15 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda kolluk kuvvetlerince yapılan operasyonlarda 22,49 gram eroin, 2,46 gram metamfetamin, 0,40 gram esrar, 2 adet bong, 1 adet hassas terazi, 1 adet sahte para ele geçirildi. Operasyonlarda 12 kişiye kaçakçılık, 3 kişiye asayiş suçlarından olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Habur Sınır Kapısı Şırnak Uyuşturucu Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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