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Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 62 Şüpheliye Adli İşlem

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Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, kaçakçılıkla suçlanan 62 şüpheliye adli işlem yapıldı. Operasyonda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta, Türkiye'ye kaçak yollarla malzeme getiren, sahte seyahat belgesi ve sahte pasaport ile Türkiye'den çıkmaya çalışan toplamda 62 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek, silah, uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzemeye el konuldu. Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda, 18 bin 96 paket sigara, 5 bin 600 adet makaron, bin 69 adet elektronik emtia (elektronik sigara, kaynak makinesi), 799 adet sahte para (100 ve 200 TL banknotlar), 380 adet muhtelif emtia (spor ayakkabı, makyaj malzemesi, gözlük), 100 paket elektronik sigara tütünü, 66 kilogram çay, 60 adet cep telefonu aksesuarı (şarj kablosu, şarj adaptörü), 16 adet cep telefonu, 7 şişe kaçak içki, 1 adet şarjör, 1 adet tabanca, 14 adet sentetik ecza, 1.39 gram metamfetamin maddesi, 0.7 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonda, aralarında sahte seyahat belgesi ve pasaportla yurt dışına çıkmaya çalışan 12 kişiyle birlikte toplam 62 kişi hakkında işlem başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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