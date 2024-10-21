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Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonlarında 2 Kişi Tutuklandı

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Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda 71 kişi hakkında işlem yapıldı. Ele geçen uyuşturucu ve kaçak eşya miktarları dikkat çekti. 2 kişi tutuklandı.

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında hakkında işlem yapılan 71 kişiden 2'si tutuklandı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda kolluk kuvvetlerince hafta boyunca yapılan operasyonlarda, 9,07 gram metamfetamin, 26,07 gram esrar maddesi, 15,57 gram eroin maddesi, 1,69 gram bonzai, 1 adet bong, 460 paket kaçak sigara, 21 adet cep telefonu, bin 823 adet emtia ele geçirildi.

Operasyonlarda hakkında işlem yapılan 71 kişiden 2'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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