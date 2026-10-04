Şırnak'ta jandarma operasyonunda 3 tırda 19 tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

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Şırnak'ta jandarma ekiplerinin uyuşturucu ve silah ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda durdurulan 3 tırda cephanelik çıktı. Araçlarda yapılan adli aramalarda 19 tabanca ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve silah ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında cumartesi günü şüpheli olarak değerlendirilen 3 tırı durdurdu. Tırlarda gerçekleştirilen aramalarda 19 tabanca, 24 boş şarjör, 584 gram skunk, 460 gram sentetik kannabinoid ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu. Operasyonda ele geçirilen silah ve uyuşturucu maddelere el konulurken, olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, uyuşturucu ve silah ticaretine karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı