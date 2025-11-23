Şırnak'ta Hapis Cezası Olan İki Şahıs Yakalandı

Şırnak'ta haklarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Şırnak'ın Cizre ve Uludere ilçelerinde polis ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Cizre ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay ve Uludere ilçesinde ise hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Şahıslar, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK