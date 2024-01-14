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Şırnak'ta Habur Çayı'na düşen otomobil vinç yardımıyla çıkartıldı

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Habur Çayı'na düşen otomobil, köylüler tarafından bağlanan halatla vinç yardımıyla çıkartıldı. Sürücü yaralı olarak kurtulurken, otomobilde bulunan özel eşyalar kolluk kuvvetlerine teslim edildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde geçtiğimiz günlerde Habur Çayı'na düşen otomobil, vinç yardımıyla çıkartıldı.

Beytüşşebap ilçesinde perşembe günü gece saatlerinde Habur Çayı'na düşen otomobilin sürücüsü yaralı olarak kurtulmuştu. Çayda bulunan otomobil, köylüler tarafından bağlanan halatla vinç yardımıyla çıkartıldı. Otomobilde bulunan özel eşyalar kolluk kuvvetlerine teslim edildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beytüşşebap Şırnak Kurtarma Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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