Şırnak'ta domuz avında yanlışlıkla arkadaşını vuran şahıs tutuklandı

Şırnak merkeze bağlı Toptepe köyünde domuz avına çıkan bir kişi, yanlışlıkla arkadaşını vurarak ölümüne neden oldu. Tutuklanan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Şırnak'ta domuz avında yanlışlıkla arkadaşını vurarak ölümüne neden olan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, önceki akşam Osman Pusat, bahçesine dadanan domuzları avlamak için arkadaşı Ramazan D. ile birlikte Şırnak merkeze bağlı Toptepe köyü Cevizdüzü mevkiinde bulunan bahçeye gitti. Burada domuzlara ateş ettiği sırada yanlışlıkla Ramazan D., aynı yerde çalıştığı mesai arkadaşı Osman Pusat'ı vurdu. Pusat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay sonrasında gözaltına alınan Ramazan D., çıkarıldığı nöbetçi savcılıkta tutuklama istemi ile Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Nöbetçi Hakim, Ramazan D.'nin tutuklu olarak yargılanmasına karar verdi.

"Arkadaşımı bilerek vurmadım"

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Ramazan D., çıkarıldığı nöbetçi savcılıkta verdiği ifadede, "Olay günü eve gelecekleri sırada maktul bahçeme domuzlar dalmış. Köpek sesleri de geliyor domuz avına çıkalım dedi. Birlikte gittiğimiz bahçede av sırasında domuzlar ateş ettim. Havanın karanlık olması ve alanın çalılık olması nedeni ile ateş ettiğim alanı tam olarak göremedim. Ateş ettiğim sırada arkadaşımı yanlışlıkla vurdum" dediği öğrenildi. - ŞIRNAK