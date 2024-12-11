Şırnak'ta Atık Su Kanalına Düşen Araçta 1 Ölü, 7 Yaralı
Şırnak'ın İdil ilçesinde bir otomobilin atık su kanalına düşmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazada 4 çocuk da bulunuyordu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şırnak'ın İdil ilçesinde atık su kanalına düşen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
İdil'e bağlı Çığır mevkiinde Suriyeli ailenin içerisinde bulunduğu Mahmut İsmail yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, atık su kanalına düştü. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Mahmut İsmail olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan 4'ü çocuk 7 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - ŞIRNAK