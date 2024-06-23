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Şırnak İdil'de Anız Yangınına İtfaiye Müdahalesi Devam Ediyor

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Şırnak'ın İdil ilçesinde çıkan anız yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Sırtköy beldesi Beyaz Tepe mevkiinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. İtfaiye ekipleri, vatandaşların desteğiyle yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak'ın İdil ilçesinde çıkan anız yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Alınan bilgilere göre, Sırtköy beldesi Beyaz Tepe mevkiinde anızlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, vatandaşların desteğiyle yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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