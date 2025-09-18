Kadın müşterinin evine giren kurye, adli kontrolle serbest bırakıldı
Ankara'da sipariş götürdüğü genç kadının evine girmeye çalışan ve taciz iddiasıyla gözaltına alınan 22 yaşındaki kurye E.C.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Kurye emniyetteki ifadesinde kadının içeri girince parayı vermeden kapıyı kapatacağını düşündüğünü, bu yüzden önlem amacıyla içeriye girdiğini ileri sürdü.
İÇERİ GİRİP ETRAFI KONTROL ETTİ
Necatibey Caddesi'nde yalnız yaşayan M.Ç. adlı kadın, önceki gün saat 02.00 sıralarında evine restorandan yemek siparişi verdi. M.Ç., siparişi kapıda kuryeden teslim aldıktan sonra, kredi kartını almak için içeriye girdi. Kurye E.C.K., bu sırada açık kapıdan ayakkabılarıyla içeri girip, etrafı kontrol etti.
GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI
Durumu fark eden M.Ç., kapıyı kapatarak kuryeyi dışarıya çıkardı. Kurye, kadının ödeme yapmasından sonra evden ayrıldı. Kuryenin, kadının arkasından eve girmesi, içeriye kontrol etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
PARA VERMEDEN KAPIYI KAPATACAĞINI DÜŞÜNMÜŞ
M.Ç., erkek arkadaşı Y.G. ile birlikte kurye hakkında taciz iddiasıyla şikayette bulundu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kurye E.C.K., ifadesinde, sipariş götürdüğü kadın içeri girince parayı vermeden kapıyı kapatacağını düşündüğünü, bu tür olayları çok yaşadıklarını, bu yüzden önlem amacıyla içeriye girdiğini ileri sürdü.
SERBEST BIRAKILDI
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.C.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.