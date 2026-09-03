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Bursa'da 'Sinyal' Tartışması Kavgaya Dönüştü: O Anlar Kamerada

Bursa'da 'Sinyal' Tartışması Kavgaya Dönüştü: O Anlar Kamerada
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir otomobil ile motosiklet sürücüsü, 'sinyal verme' yüzünden tartışmaya başladı. Araçlarından inen sürücüler kavgaya tutuşurken, motosiklet sürücüsünün 'Sinyal ver, burası benim mahallem' şeklindeki sözleri saniye saniye kameraya yansıdı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.

Bursa'da iddiaya göre otomobil ile motosiklet sürücüsü 'Sinyal verme' sebebi yüzünden kafa kafaya geldi. Araçlarından inen sürücüler, sözlü tartışma yaşadı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet sürücüsü, iddiaya göre 'Sinyal verme' sebebiyle kafa kafaya geldi. Bunun üzerine sürücüler, araçlarından inerek kavgaya tutuştu. Yaşanan tartışma, diğer araç sürücülerin araya girmesiyle son buldu. Motosiklet sürücüsünün, "Sinyal ver, burası benim mahallem" diye bağırdığı ilginç anlar, saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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