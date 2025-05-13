47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor! İşte PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör

İşte terör örgütü PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

Sinop Valiliği'nden Ağır Tonajlı Araçlara Trafik ve Çevre Uyarısı

Sinop Valiliği'nden Ağır Tonajlı Araçlara Trafik ve Çevre Uyarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop Valiliği, şehirdeki ağır tonajlı araçlar ve beton mikserlerinin trafik kurallarına uymaları ve çevreyi korumaları gerektiğini vurguladı. Aksi takdirde ciddi ceza uygulanacağı bildirildi.

Sinop Valiliği, şehir genelinde trafikte seyreden ağır tonajlı araçlar ve beton mikserlerine yönelik trafik güvenliği ile çevre temizliği konusunda uyarılarda bulundu.

Valilik açıklamasında, Sinop'ta bin 543 kamyon ve 71 beton mikserinin trafikte yer aldığına dikkat çekilerek, bu araçların mevcut trafik kurallarına titizlikle uymalarının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Taşıma sırasında yolların kirletilmemesi, tonaj sınırına uyulması, ani manevralardan kaçınılması ve yük taşıma-boşaltma sırasında çevreye zarar verilmemesi gerektiği hatırlatıldı. Açıklamada, tonaj sınırının aşılması halinde işletici ve göndericiye ayrı ayrı olmak üzere 8 bin 463 TL ile 51 bin 026 TL arasında ceza uygulanacağı, ayrıca araçların uygun hale getirilinceye kadar trafikten men edileceği belirtildi.

Trafik güvenliği ve çevrenin korunması adına tüm sürücülere ve ilgili işletmelere duyarlılık çağrısında bulunan Sinop Valiliği, alınan tedbirlerin hem vatandaş güvenliği hem de kamu düzeni açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Fidan'a yönelik suikastta yeni detaylar! 2 yıl tedavi görmüş

Suikast itirafı gündem yaratmıştı, yeni detaylar ortaya çıktı
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
PKK'nın kararı sonrası Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo

Abdullah Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo
4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu

4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu
Sosyal medyada yeni tehlike! Gençler A4 kağıdına sığmak için ölümüne yarışıyor

Sosyal medyada yeni ölüm akımı: A4 challenge
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.