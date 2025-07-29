Yüksek gerilim hattına konan kuş yangına neden oldu

Yüksek gerilim hattına konan kuş yangına neden oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yüksek gerilim hattına konan kuş yangına neden oldu
Haber Videosu

Sinop'ta yüksek gerilim hattına konan bir kuşun yanması sonucu çıkan yangın, ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü. Yangında bölgedeki tarla zarar gördü.

Sinop'ta yüksek gerilim hattına konan kuşun yanması sonucu çıkan yangın, ormanlık alana metreler kala söndürülürken; bölgedeki tarla zarar gördü.

Sinop'tan Uzungürgen köyündeki otluk alanda çıkan yangın korkuttu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler köylüleri tedirgin etti. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın ormana ulaşmadan söndürüldü.

YANGININ NEDENİ ŞAŞIRTTI

Edinilen bilgilere göre, yangın yüksek gerilim hattına konan bir kuşun yanarak yere düşmesi sonucu çıktı. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, bölgedeki tarla zarar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yunanistan Savunma Bakanı'nın 'Türkiye' korkusu! Sözleri ülkede gündem oldu

Yunan bakanın Türkiye korkusu! Sözleri ülkede gündem oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

hiçte gülesim yoktu. kelebek konarsada yangın çıkarmı?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Usulsüzlükler tespit ediliyor! SGK, binlerce emekliye maaş kesintisi bildirimi yapacak

SGK harekete geçti! Binlerce emeklinin maaşı tehlikede
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.