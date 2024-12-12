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Sinop'ta Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Sinop'ta Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Sinop'un Ayancık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir yolcu otobüsünün bagajında 308,9 gram skunk bitkisi bulundu. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünün bagaj kısmında yapılan aramada 308,9 gram skunk bitkisi ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcıları ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarına devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından Ayancık ilçesinde yol kontrol faaliyeti esnasında durdurulan yolcu otobüsünün bagaj bölümünde yapılan arama neticesinde, 308,9 gram skunk bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınarak, hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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